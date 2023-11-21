اليوم السابع
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وجه بتوفير المناخ الملائم..

الخشت يتفقد أول اختبارات الميد تيرم بجامعة القاهرة الدولية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:50 ص
الخشت يتفقد أول اختبارات الميد تيرم بجامعة القاهرة الدولية رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الميد تيرم
كتب محمد صبحى

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د. الخشت: امتحانات الميدتيرم تقيس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة ما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية

 

تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024 "الميدتيرم" بجامعة القاهرة الدولية، والتي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج  وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة به، وذلك في إطار اللوائح الدراسية لجامعة القاهرة الدولية والكيان الأكاديمي العالمي الجديد لها، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.
 
واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر.
 
 
واستمع الدكتور محمد الخشت، إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات وما تتضمنته من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح والتفوق باستمرار.
 
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم لطلاب الجامعة الدولية تم إعدادها وإدارتها في إطار الجودة ومواكبة الأنظمة الحديثة والعالمية للاختبارات، وقياس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة، بما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.
 
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وتمتلك إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وبرامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات والهيئات الأكاديمية العالمية ذات السمعة الدولية المرموقة ، وقد فتحت أبوابها أمام الطلاب لانطلاق وبدء الدراسة بها مع بداية العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 بنظام البرامج الأجنبية.
 
 
 
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امتحانات الميد تيرم بجامعة القاهرة الدولية

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حديث بين الخشت وطلاب جامعة القاهرة الدولية خلال الجولة

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طلاب جامعة القاهرة الدولية يؤدون امتحانات الميد تيرم

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الخشت يتفقد امتحانات الميد تيرم
 

 







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