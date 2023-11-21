اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:30 ص
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الحكم على متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بعد قليل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:00 ص
الحكم على متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بعد قليل حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على متهم  بقتل شريكه في تجارة المخدرات، بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه من عدمه في الجلسة السابقة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأدوات "شريط لاصق طبي، قطعة من الرخام" وذلك بسبب خلاف حول أموال تجارة المخدرات.
 
 
 






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