استشارى باطنة يحذر: ارتفاع السكر يسبب ضيق شرايين الكلى

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع السكر في الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن يتعرض لها أي مريض سكر، الكثير من العوامل تتسبب في هذه المشكلة، ولكن حذر الدكتور أحمد عبد اللطيف الجمال استشارى أمراض السكر والباطنة القصر العينى، من اهمال مريض السكر المتابعة والاهتمام بمرضه، كما حذر من أحد أهم المضاعفات الخطيرة - غيرالشائعة - التى تصيب الكليتين، نتيجة الارتفاع المستمر وعدم السيطرة على نسب السكر فى الدم.

وتابع استشارى الباطنة، موضحا أن مرض السكر لا يمكن توقع مضاعفاته على الجسم، ولكن يمكن الوقاية منها إذا عمد الشخص للاهتمام بنسبة سكره وتابعها، ولكن، وبشكل خاص تتأثر الكليتين بنسب السكر وارتفاعاته، فهذا المرض بشكل عام يؤثر تدريجيا ويعمل على سمك الشرايين وطبيعة تدفق الدم بها، فيقلله ويعرقله، وبالتالى يعمل على تضييق شرايين الكليتين.

وتابع دكتور أحمد حديثه قائلا : إن ارتفاع السكر دون حساب أو سيطرة، قد يؤثر تدريجيا على الكلى مصيبا إياها بمرض كلوى مزمن، وهو ضيق الشرايين بها، وهو ما يتلف تدريجيا وظائف الكلى، التي تعد بوابة الجسم الأولى للوقاية والتخلص من السموم، وتأتى الوقاية من هذه المضاعفات على الكلى، بضبط السكر بشكل كامل ومنظم، فضلا عن متابعة وقياس وظائف الكلى لمريض السكر كل ثلاثة اشهر، للاطمئنان على حالتها وسلامتها وخلوها من الأضرار المتوقعة، إضافة إلى تحليل الهيموجلوبين السكرى الهام، لمتابعة التطورات السيئة على الكلى أولا بأول.