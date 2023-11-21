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إيلون ماسك يتبرع بعوائد إعلانات منصة X إلى مستشفيات غزة وإسرائيل والهلال والصليب الأحمر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:54 م
إيلون ماسك يتبرع بعوائد إعلانات منصة X إلى مستشفيات غزة وإسرائيل والهلال والصليب الأحمر إيلون ماسك
كتب آسر أحمد

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أعلن الملياردير التقني "إيلون ماسك" مالك منصة التواصل الاجتماعي X، عن تخصيص جميع عائدات الإعلانات الخاصة بشركته X Corp، الخاصة بالاشتراكات التابعة والمرتبطة بالحرب على غزة، إلى المستشفيات في إسرائيل وغزة وللهلال والصليب الأحمر.

تغريدة ايلون ماسك اليوم
تغريدة ايلون ماسك اليوم

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تمت مشاركته كتب ماسك: "يجب أن تكون أجهزة Starship Flight 3 جاهزة للطيران خلال 3 إلى 4 أسابيع"، مضيفًا أن الأجهزة الضرورية في "الإنتاج النهائي"، وفقت لتقرير ديجيتال تريند . 

ولكن في حين أن شركة SpaceX قد تكون جاهزة للطيران بصاروخ Super Heavy ومركبة Starship في ديسمبر، فإن هذا لا يعني أنها ستحمل المركبة في الجو فعليًا في ذلك الوقت لأنها تحتاج أولاً إلى تصريح إطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية.
 
وبعد وقت قصير من رحلة السبت الفاشلة، كتبت إدارة الطيران الفيدرالية على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوكالة ستشرف على تحقيق تقوده SpaceX في المهمة الفاشلة، بمجرد اكتمال ذلك ستتمكن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) من النظر في إصدار تصريح إطلاق للرحلة الثالثة لمركبة ستارشيب.






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