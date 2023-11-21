اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:01 م
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إيطاليا تعلن تنظيم مؤتمر "إيطاليا - إفريقيا" للاستثمار والتنمية يناير المقبل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:06 م
إيطاليا تعلن تنظيم مؤتمر "إيطاليا - إفريقيا" للاستثمار والتنمية يناير المقبل انطونيو تاجانى - وزير الخارجية الإيطالى
فاطمة شوقى

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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم، الثلاثاء، أن مؤتمرها مع الدول الإفريقية سينعقد فى نهاية يناير القادم من أجل الإعداد لـ"خطة ماتي" للاستثمار والتنمية فى القارة السمراء وعرضها على الدول المشاركة.

جاء ذلك حسبما ذكر وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى، فى خطاب اليوم أمام البرلمان الإيطالى، وفقا لما نقلته وكالة آكى الإيطالية.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت فى وقت سابق من الشهر الماضى، تأجيل المؤتمر الذى كان مقررا فى أوائل نوفمبر الجارى إلى بداية عام 2024، وعزت ذلك إلى تدهور السياق الأمنى الدولى، مشيرة إلى أن التأجيل سيسمح بتنسيق أفضل مع فعاليات أخرى على جدول الأعمال الدولى، وخاصة اجتماعات الاتحاد الأفريقى والرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتى سيكون لإفريقيا دور مركزى فيها.







ايطاليا

تاجانى

اجتماع الاتحاد الافريقى

الرئاسة الايطالية




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