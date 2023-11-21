وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنها أدرجت إلى قائمة العقوبات أزاتبيك أوموربيكوف، المعروف أيضًا باسم "جزار بوتشا"، وهو عقيد في القوات المسلحة الروسية، لتورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديداً عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين الأوكرانيين العزل من أندرييفكا شرق أوكرانيا.

وأضافت أنها أدرجت أيضًا دانييل فرولكين، وهو عريف حراسة في القوات المسلحة الروسية ، بسبب تورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وتحديداً القتل خارج نطاق القضاء لمدني أوكراني أعزل في أندرييفكا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية - في بيانها - أنه نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، فإن أوموربيكوف وفرولكين وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.

وأفادت بأن التقارير التي تفيد بتورط أوموربيكوف وفرولكين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان - كما وثقتها المنظمات غير الحكومية والتحقيقات المستقلة - خطيرة وذات مصداقية.

وبحسب البيان، فمن خلال إدراج عمربيكوف وفرولكين علنًا إلى قائمة العقوبات، تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بدعم حقوق الإنسان والاعتراف بالظلم الذي يتعرض له الضحايا والناجين وتعزيز مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت الولايات المتحدة على التزامها بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها روسيا ضد شعب أوكرانيا واستمرارها في استخدام كافة السبل المناسبة لتحقيق العدالة لأوكرانيا.

واختتمت البيان " نقف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل السيادة والسلامة الإقليمية وسيادة القانون، مهما استغرق الأمر".