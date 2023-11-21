اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئاسة الروسية: لدينا إمكانات كبيرة تسمح بمواجهة أي ضربات أو عقوبات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:55 ص
الرئاسة الروسية: لدينا إمكانات كبيرة تسمح بمواجهة أي ضربات أو عقوبات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة تسمح لها بمواجهة أي ضربات أو عقوبات.


وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه "لا تزال لدينا إمكانات كبيرة للغاية تسمح لنا خلال فترة التعبئة القصوى بالتماسك الداخلي وبالتعامل مع أي ضربات". 


وأضاف: "كان هناك تهديد بالانهيار الاقتصادي، وكان علينا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منع هذا الانهيار".


وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "المهمة البسيطة في البداية كانت منع الانهيار لأن الاقتصاد كان في الحقيقة تحت عبء غير مسبوق من هذه العقوبات"، مشيرا إلى أنه "لم تواجه أي دولة في العالم من قبل مثل هذا الكم من العقوبات ولا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل مثل هذه الضربة".

 







روسيا

الرئاسة الروسية

فلاديمير بوتين

العقوبات الغربية على روسيا

الكرملين




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