أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة على رأسها "CIB" وفورى

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وحديد عز، والسويدي إليكتريك، ومدينة مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 24658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29717 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10495 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 4898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 7199 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5746 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، وجدوى للتنمية الصناعية، ومصر للفنادق، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والكابلات الكهربائية المصرية.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وابن سينا فارما، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 150 ألف سهم، 200 ألف سهم، 356.7 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 326 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 93.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 6 آلاف سهم، 309.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 1400 سهم، 182.4 ألف سهم، 650 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 930.3 ألف سهم، 1022 سهم، 43.2 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم EXCELLENT TOURISM، عدد 442.6 ألف سهم بسعر 22.57 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 7.667% إلى 10.223%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرازن لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي، عدد 2.3 مليون سهم بسعر 2.03 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.8% إلى 8.4%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركتا بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والبنك المصري لتنمية الصادرات، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للأولى بإعدام أسهم الخزينة لعدد مليون سهم بإجمالي قيمة 20 مليون جنيه لصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 400 مليون جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 20 مليون سهم، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الثانية من مبلغ 6.6 مليار جنيه إلى 7.441 مليار جنيه بزيادة قدرها 840.1 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، على أن تكون الزيادة المجانية بواقع 0.12782 سهم لكل سهم تقريبًا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وسيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة، وأرباح العام 31 ديسمبر عام 2022.