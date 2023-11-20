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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 الخضروات
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضروات فى السوق المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 فى مصر، وسجلت كافة الأصناف تباين في الأسعار إذ شهدت بعض الأنواع تحرك طفيف نحو الارتفاع واستقرار أصناف أخرى وفيما يلى تفاصيل حركة سوق الخضار.
 
وسجل سعر سعر الطماطم 4 إلى 9 جنيها والبطاطس 10 إلى 13 جنيها والبصل 16 إلى 20 جنيها والكوسة 4 إلى 8 جنيهات والجزر 7 إلى 12 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 9 جنيهات والباذنجان 2 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومى 2 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامى 4 إلى 8 جنيهات.
 
وكان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن هناك تعاون مستمر الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة فى إتاحة أكبر للسلع فى الأسواق في الفترة الحالية.
 
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء فى خفض سعر هذه السلع.
 
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن هناك متابعة مستمرة للوضع في الأسواق ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه تنفيذ مبادرة خفض الأسعار؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية فى هذه المرحلة استقرار الأسعار بعد خفضها.






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