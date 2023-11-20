3 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بشأن المصاعد.. أبرزها تجديد الرخصة

كتبت – مرام محمد

تقدم المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات عشرات الخدمات المتنوعة الخاصة بالأحياء والمدن، أبرزها في مجال تراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق والتصالح وخدمات المحليات.

تعمل المراكز على توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتقليل تكلفة الخدمة، وتقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارت المختلفة.

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات الخاصة بالمصاعد، وتشمل (تركيب مصعد جديد – تجديد رخصة مصعد - تشغيل رخصة مصعد أول مرة).

-المستندات المطلوبة لطلب رخصة تركيب مصعد جديد:

1-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة.

2-صورة بطاقة مقدم الطلب (المالك – مأمور الاتحاد – تفويض أو توكيل).

3-الرسم الميكانيكي للمصعد معتمد من الشركة يبين مقاسات البئر/حجرة الماكينات وقطاع طولي لكل منهما).

4-صورة رخصة البناء.

5-صورة قيد الشركة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد/ صورة من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط.

6-الرسم الهندسي للدور الأرضي موضحًا به موقع المصعد وأبعاده معتمد من مهندس نقابي.

7-تقديم ملف المواصفات الفنية للمصعد – نسخ من شهادات اختبار الطراز والمكونات – نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة – معامل أمان الحبال – حسابات الجر – الضغط النوعي لمخدات البئر.

8-إيصال سداد الرسوم عن قيمة الأعمال بنقابة المهندسين.

9-تقرير مهندس استشاري يفيد بتحمل المبنى لتركيب مصعد معتمدًا من نقابة المهندسين.

10-شهادة من الشركة القائمة بأعمال التركيب تفيد بأنه قد تم تنفيذ الأعمال طبقًا للقانون/الكود المصري.

-المستندات المطلوبة لطلب تجديد رخصة مصعد:

1-صورة بطاقة مقدم الطلب.

2-صورة عقد صيانة من أحد الشركات المرخص لها بالصيانة أو خطاب يفيد استمرار الصيانة.

3-صورة من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط ساري.

4-صورة شهادة القيد بالاتحاد المصري للتشييد والبناء سارية.

5-شهادة صلاحية المصعد معتمد من الشركة القائمة بالصيانة.

6-وثيقة تأمين على المصعد لمدة 3 سنوات.

7-إقرار تدريب العامل على أعمال الصيانة والتشغيل + صورة بطاقته.

8-إقرار المالك.

9-صورة رخصة المصعد السابقة.

10- ما يفيد سداد النظافة (في حالة الشركات أو الهيئات أو الفنادق أو المستشفيات من إدارة الإيرادات).

-المستندات المطلوبة لطلب تشغيل رخصة مصعد أول مرة:

1-صورة بطاقة مقدم الطلب.

2-صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بالصيانة.

3-صورة من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط ساري.

4-صورة شهادة القيد بالاتحاد المصري للتشييد والبناء سارية.

5-شهادة صلاحية المصعد معتمد من الشركة القائمة بالصيانة.

6-وثيقة تأمين على المصعد لمدة 3 سنوات.

7-إقرار تدريب العامل على أعمال الصيانة والتشغيل + صورة بطاقته.

8-إقرار المالك.

9-صورة رخصة المصعد السابقة.

10-ما يفيد سداد النظافة (في حالة الشركات أو الهيئات أو الفنادق أو المستشفيات).