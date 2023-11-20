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ولى عهد الأردن: سنواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين فى غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 06:44 م
ولى عهد الأردن: سنواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين فى غزة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل. 
 
وأضاف ولي عهد الأردن: "سأتابع يوميا التنسيق بين فرقنا الطبية العاملة في غزة".
 
ووصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردنى إلى مدينة العريش، اليوم الاثنين، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي قطاع غزة بسعة 41 سريرا.
 
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، وصل ولي العهد إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية.
 






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العريش

غزة

أخبار غزة

فلسطين




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