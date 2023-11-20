وقال شالينبرج -في تصريحات- إن التكامل التدريجي هو أفضل أداة للتوسع في الاتحاد الأوروبي لافتا إلى انه نظرًا للتحديات الجيوسياسية الحالية فقد أصبح تعزيز مصداقية منظور انضمام بلدان غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من أي وقت مضى في التاريخ.



وقال وزير الخارجية إن استئناف مفاوضات الانضمام مع ألبانيا الذي طال انتظاره له أهمية خاصة موضحا أنه إذا كانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد أظهرت لنا أي شيء، فهو أنه لا ينبغي لنا أن ننتظر أكثر من ذلك ومن مصلحتنا أن نعمل على ترسيخ الدول الأقرب إلينا -والمحاطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في الأسرة الأوروبية.



وقال وزير الخارجية إنه في ضوء حلول فصل الشتاء ومع الهجمات المتزايدة التي تشنها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا فإن التعاون الوثيق بين الشركاء أصبح أكثر أهمية.



وشدد وزير الخارجية على أهمية وجود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل فاعل ومؤثر.