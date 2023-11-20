وزير الخارجية يصل الصين لدعم جهود إنهاء الحرب على غزة.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الصينية، بكين اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو لحظة وصول الوزير شكري بصحة اللجنة الوزارية، وكتب: "وزير الخارجية يصل إلى بكين مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة."