وزير الخارجية يصل الصين لدعم جهود إنهاء الحرب على غزة.. فيديو

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الصينية، بكين اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة.
ونشر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو لحظة وصول الوزير شكري بصحة اللجنة الوزارية، وكتب: "وزير الخارجية يصل إلى بكين مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة."
وزير الخارجية يصل إلى بكين مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة. pic.twitter.com/JI1zMoisUU— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 20, 2023
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