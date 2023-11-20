اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يصل الصين لدعم جهود إنهاء الحرب على غزة.. فيديو

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:38 ص
وزير الخارجية يصل الصين لدعم جهود إنهاء الحرب على غزة.. فيديو وزير الخارجية سامح شكرى
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الصينية، بكين اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو لحظة وصول الوزير شكري بصحة اللجنة الوزارية، وكتب: "وزير الخارجية يصل إلى بكين مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة."







وزير الخارجية

الصين

الحرب على غزة

غزة

دعم غزة

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة