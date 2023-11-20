اليوم السابع
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لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز..

وزيرة الهجرة تحتفى بطالب مصرى فى السعودية فاز بمنحة دراسية برومانيا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:59 م
وزيرة الهجرة تحتفى بطالب مصرى فى السعودية فاز بمنحة دراسية برومانيا وزيرة الهجرة و طالب مصرى بالسعودية فاز بمنحة دراسية لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز برومانيا
كتب ـ محمود راغب

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احتفت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بأحد الطلاب المصريين بالخارج ، قائلة: المصريين في كل مكان بيشرفوا بلدهم، والنماذج كتير، وفي كل مكان بنروحه بنقابلهم.
 
وتابعت: النهارده كان لازم أكتب عن "سيف الدين محمود محمد عبد الرحمن الشيخ" وهو طالب مصري متفوق في المملكة العربية السعودية نجح في الثانوية العامة من مدرسة "أحمد بن حنبل"، في جدة بتقدير ممتاز معدل تراكمي 100%.
 
وأضافت: سيف فاز بمنحة دراسية لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز بدولة رومانيا، واختتمت :باركوا لابننا سيف ولكل مصري مجتهد في كل مكان في العالم.
 
 
 






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