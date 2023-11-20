وزارة العمل: قبول متدربين جدد على "الصوب الزراعية واللحام" بالأقصر

أعلنت وزارة العمل بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى فتح باب التقديم للشباب الراغب فى الحصول على التدريب المهنى فى مجالات الصوب الزراعية، واللحام، بواقع 20 متدربا لكل برنامج تدريبى، بمركز التدريب المهنى بالطود بالرضوانية، على أن تبدأ المديرية فى عقد المقابالات الضخية للمتقدمين فور الانتهاء من العدد المطلوب من المتدربين بمقر المديرية، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، من الشباب من سن 18 إلى 45 سنة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصرفى تقريرٍ للوزارة، أن إدارة التدريب المهنى بالمديرية أعدت البرامج التدريبية وجهزت المناهج والأساليب التدريبية استعدادًا لبدء الدورات المجانية، التى توفرها المديرية للشباب، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق ذلك وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب وتنفيذ الخطط الموضوعة، ومنوهًا إلى أنه على الراغبين فى الحصول على التدريب التقديم بمقر المديرية، حيث يمنح المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للتدريب تساعده فى الحصول على فرصة عمل أو توجيهه للجهات المانحة للقروض فى حالة رغبته فى البدء بمشروع خاص بالتنسيق والتعاون مع المديرية.

كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، فعاليات البرنامجين التدريبىين على مهن صيانة المحمول، والمساحة، بمركزى التدريب المهنى بسوهاج والكوثر، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بكل دورة بواقع شهر بعدد ساعات تدريبية 100 ساعة، وفقًا للمنهج التدريبى المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتحت إشرافها بمعدل 80% من التدريبات العملية على تلك المهن، و20% معلومات نظرية تشتمل على أساسيات كل مهنة، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024، والتى تضم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديريات للشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وأكد الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى دورتى صيانة المحمول والمساحة لعدد 30 متدربا، ومنوهًا إلى أن الخريجين من هذه الدورات سيتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة ومراعاة الحد الأدنى للأجور على المهن التى تدربوا عليها، كما أفاد بأنه تابع تنفيذ دورتى الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول التى يجرى تفنيذها بمركز التدريب المهنى بسوهاج للاطمئنان على سير العملية التدريبية حيث تحظى هذه الدورات بالإقبال المتزايد من الشباب والفتيات، بعد توفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والمدربين المعتمدين من الوزارة.