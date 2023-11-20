ورشة تدريبية على صناعة الشموع ومسابقة رياضية للفتيات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب دسوق، بكفر الشيخ ورشة لتدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على صناعة الشموع، بمركز التنمية الشبابية من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، كما نظم مركز شباب خليج بحرى بمطوبس مسابقة رياضية فى اللياقة البدنية للفتاة والمرأة بمشاركة أكثر من 60 فتاة من عضوات مركز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة لترويج منتجاتهن وتشجيعهن على اقتحام الأسواق الناشئة.

قدمت الورشة التدريبية سمر وهدان لإكساب الفتيات المهارات الفنية، فى صناعة الشموع والتعرف على أنواع مادة الشمع المختلفة واستخداماتها ومعرفة الأدوات المستخدمة لصناعة الشموع وأنواع القوالب وتقنيات استخداماتها فى الصب والتفريغ وكيفية تجهيز الفتيلة سواء قبل الصب أو بعده، الورشة.



المشاركات في الورشة



كيفية صناعة الشموع



مسابقة للياقة البدنية للفتاة بكفر الشيخ