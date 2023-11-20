اليوم السابع
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هيئة الدواء تعلن انتهاء ثانى دورات البرنامج التدريبي لليقظة الدوائية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:49 م
هيئة الدواء تعلن انتهاء ثانى دورات البرنامج التدريبي لليقظة الدوائية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
 
يهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.
 
يأتي البرنامج في هيئة سلسة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات  ووزارة الصحة.
 
وقد استهل البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية من الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والتى أكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى القدرات والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في مجال أحدث تطبيقات اليقظة الصيدلية، ومدي أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن، وأمن وسلامة الدواء في السوق المصري، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للجهات المختصة للمتابعة والرقابة عليها.
 
 وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف التوعية بأهمية دور مقدم الرعاية الصحية في الإبلاغ عن الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات، وكذلك آليات الإبلاغ عن الأثار العكسية وأنواع البلاغات المختلفة.
 
 كما يسلط البرنامج التدريبي الضوء على  الدورالرقابي المهم والفعال للإدارة العامة لليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية في الحفاظ على مأمونية الأدوية بعد التسويق، والإجراءات الحالية المتبعة في هذا الصدد، والتي تتوافق مع أحدث الاجراءات والمعايير العالمية؛ وذلك حرصاً علي سلامة المجتمع."






هيئة الدواء

الصحة العالمية

اليقظة الدوائية

الرعاية الصيدلية



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