نقيب الغزل والنسيج: نجوب المحافظات لدعوة العمال للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

كتبت ـ آية دعبس

احتشد اليوم الإثنين، مئات من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة، للمشاركة بمؤتمر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبعثوا برسالة حب وتقدير وامتنان لما قدمه الرئيس لمصر والمصريين، وذلك بإحدى قاعات المناسبات بمدينة ميت غمر، ورفع المشاركون بالمؤتمر أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة له مع إذاعة الأغاني الوطنية.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وتأيده في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، إن المرحلة الحالية تستوجب على جميع المصريين الوقوف على قلب رجل واحد خلف رجل حمل حياته على يده في 3 يوليو 2013 من أجل حماية ذلك الوطن من جماعة الإخوان، مضيفا أن عمال الغزل والنسيج يدركون جيدا حجم التحديات التي تواجه مصر ولن يتخلوا عن قيادتهم السياسية.

ووجه رئيس نقابة الغزل والنسيج رساله الي جموع الشعب المصرى، قائلا: لا تخافوا علي مصر لأن شعبها نسيج واحد متجانس، كيف نخاف علي أمة، يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، وكيف نخاف علي مستقبلها وبها شباب تجرد من الهوى إلا عشق الوطن، وبها عظيمات حافظت على صوت الضمير الوطني، ولمن يفكر ويخطط ويريد بمصر كيداً فسيرد الله كيدهم في نحورهم وينصرنا عليهم.

وأوضح إبراهيم، أنه سيجوب المحافظات لدعوة العمال للخروج بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وشرح الإنجازات التي تحققت على يد الرئيس خلال الفترات السابقه، وأهمية الوقوف خلفه من أجل استكمال هذه الإنجازات، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها ،وأفعالها ،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا ،وهو يعلمه العمال جيدا .

جدير بالذكر، أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.