موجز اقتصاد الاثنين 20-11-2023.. اعتماد أسعار الحج السياحى

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الاثنين 20-11-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها من أسعار برامج الحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها أمس وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

أقل مستوى بـ191 ألف جنيه.. ننشر أسعار برامج الحج السياحى فى الموسم الجديد

ينشر اليوم السابع أسعار برامج الحج السياحي لكل المستويات "الخمس نجوم، والاقتصادي والبري"، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، التي أعتمدها أمس وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى.

البنك المركزى: 36 مليون محفظة إلكترونية.. و6.2 مليون مستخدم بانستا باى

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك أطلق العديد من المبادرات التى تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة فى جميع مراحلها المختلفة بدءً من الفكرة وحتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة.

سعر جرام الذهب فى مصر الآن 2735 جنيها لعيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر 2735 جنيها للجرام بمستهل التداولات بعد توقف التداول على الذهب أمس.

ارتفاع أسعار النفط لتعزز مكاسبها وسط توقعات بخفض "أوبك+" للإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتعزز من مكاسبها وسط توقعات بخفض مجموعة "أوبك+" للإمدادات على نحو أكبر بهدف دعم الأسعار التي تشهد تراجعًا منذ أربعة أسابيع بعد انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة.

هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "مواد البناء"

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.8%، أعقبهما قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، 1.3%، على التوالي.

شعبة الذهب: جهود مشتركة مع الدولة لتنمية صادرات المشغولات للأسواق العالمية

مع بدء العد التنازلي لإطلاق المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والذي من المقرر أن يعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس، أعلن المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بآن النسخة الجديدة من المعرض ستحقق مجموعة جديدة من أهداف الشعبة من تنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية ودعم مصممى المجوهرات المحليين فى عرض تصميماتهم أمام دور الإنتاج المحلية والدولية وضخ دماء جديدة من المصممين المصريين في الأسواق.

محمد معيط: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» منذ انطلاقها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022 /2023 نحو 3.46 تريليون جنيه.

جهاز الإحصاء: عدد الأطفال في مصر يسجل 39.6 مليون طفل

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.