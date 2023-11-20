وقال الغول ـ في مداخلة هاتفية مع القناة (الأولى) المصرية اليوم الاثنين، "إن الانتهاكات الإسرائيلية فى مستشفى الشفاء الطبي تعكس همجية كيان الاحتلال وتؤكد بالدليل القاطع ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، منتقدا فى الوقت نفسه مواصلة واشنطن دعمها لإسرائيل في ظل الإثباتات والأدلة الموثقة لجرائم الاحتلال في غزة.

وأكد المسؤول الفلسطينى خطف قوات الاحتلال جثث الشهداء من داخل مستشفى الشفاء بغزة من أجل المقايضة عليهم في عملية تبادل الأسرى، متهما فى الوقت نفسه إسرائيل بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وأشار الغول إلى تعطل عمل كافة المنظمات الدولية في غزة بسبب العراقيل الأمريكية، مطالبا الدول العربية بممارسة المزيد من الضغوط واستخدام كافة أوراق القوة المتوفرة لديها من أجل وقف العدوان على القطاع.