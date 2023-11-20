اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

حكومة غزة: قصف مدفعى على المستشفى الإندونيسى واستشهاد 60 شخصا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:55 ص
حكومة غزة: قصف مدفعى على المستشفى الإندونيسى واستشهاد 60 شخصا غزة تحت القصف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، من "ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة"، والذي يضم الآلاف من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين.

وأشارت حكومة غزة، حسبما ورد في بيان إلى تعرض المستشفى لقصف مباشر من الدبابات الإسرائيلية "في إطار الحرب على المستشفيات وتدميرها"، و"ارتقاء شهداء وجرحى في القصف المدفعي على المستشفى".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أوضح مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على دير البلح في جنوب القطاع تسببت فى استشهاد 60 شخصاً.

 







غزة

فلسطين

قطاع غزة

المستشفى الاندونيسى

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة