مكسرات تزيد طاقة الجسم وتعزز جودة النوم.. منها الفستق والجوز

كتبت رانيا عامر

المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ومحببة لدى الكثير من الأشخاص، وتحتوى على معظم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتتميز بمجموعة من الفوائد الصحية من بينها تقليل التهاب المفاصل الروماتويدي، وتحسين نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى فقدان الوزن لاحتوائها على الدهون غير المشبعة، وسيوضح التقرير التالى أنواع مختلفة من المكسرات المفيدة التي تعمل على زيادة طاقة الجسم، وتحسين جودة النوم، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتينات ومضادات الأكسدة، التي تدعم صحة القلب وتحسن الإدراك والصحة العامة، كما تعتبر تلك المكسرات مصادر جيدة لأحماض الفوليك، وعدد من المعادن والعناصر المختلفة والتي من أبرزها المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور.

أنواع المكسرات التي تعزز صحة الجسم

الكاجو

الكاجو غني بالمغنيسيوم والتريبتوفان الذي يحفز النوم، ويمنحك نوما مريحا. واللوز الملئ بفيتامين E المحبب للبشرة والبروتينات المعززة للكولاجين يحمي من التجاعيد ، ويعزز صحة البشرة.

الفستق

الفستق، المعروف بأكثر من مجرد قرمشته اللذيذة يزيد من نشاطك البدنى. ويحتوى الفستق على معادن مختلفة مثل الحديد والزنك والبيوتين تساعد على تغذية نمو خصلات الشعر.

الجوز

يعتبر الجوز" عين الجمل" مصدر أساسى لأوميجا 3، ويعزز الذاكرة والصحة العقلية ونمو الدماغ. ويكون الجوز على شكل الدماغ الذي يغذيها لتحسين الإدراك.

البقان

البقان مصدر للفيتامينات A وE، كما يحتوى على كمية وفيرة من الزنك، ويساهم فى تقوية جهاز المناعة لديك وتعزيز إصلاح الأنسجة.