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مسئول أوكراني: نحن قلقون من حديث الغرب عن مفاوضات مع روسيا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:38 م
مسئول أوكراني: نحن قلقون من حديث الغرب عن مفاوضات مع روسيا أوكرانيا
أحمد علوى

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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا.

وقال دانيلوف في كلمة أمام منتدى أمني في كندا، إن "أوكرانيا قلقة إزاء تزايد النقاش بين بعض الشركاء حول ضرورة إجراء مفاوضات أو مشاورات أو لقاءات مع الروس لمناقشة قضايا الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار وإلى آخر ذلك".

وأشار إلى أن "الأحداث في الشرق الأوسط والوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تؤثر على الدعم لأوكرانيا. وننطلق من أن الأوضاع في الساحة الخارجية ستكون صعبة بالنسبة لأوكرانيا".

ورجح دانيلوف أن الاهتمام بقضايا أوكرانيا في العالم قد يتراجع بسبب نزاعات في مناطق أخرى من العالم، وأن الدول الغربية "ستتعب" من الحرب في أوكرانيا.

وسبق للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أن صرح بأن العمليات القتالية في الجبهة وصلت إلى "مأزق".







مجلس الامن الاوكرانى

روسيا

الحرب الروسية

الحرب على اوكرانيا



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