مريض الروماتويد.. كيف تتجنب زيادة آلام المرض فى فصل الشتاء

كتبت نهير عبد النبى

أكد الدكتور حسام الديب، استشارى الروماتيزم وأمراض المفاصل بجامعة القاهرة، أن الروماتويد من أمراض المناعة الذاتية، ويقصد به مهاجمة الجهاز المناعى أنسجة الجسم بالخطأ، ما يتسبب فى حدوث التهاب فى المفاصل، موضحًا أن أعراض مرض الروماتويد تشمل تورم وألم شديد والتهابات في المفاصل خاصة عند الاستيقاظ من النوم فيشعر المريض بألم شديد وتيبس في المفاصل.

وقال استشارى الروماتيزم وأمراض المفاصل، لـ"اليوم السابع"، إن تشخيص المرض يتم من خلال إجراء الفحوصات الطبية وفى حالة التأكد من الإصابة بمرض الروماتويد بنلجأ للعلاج، مع عمل الفحوصات الدورية كل 3 شهور وفى حالة ظهور أي تغيرات أو اختلاف في الأعراض يجب زيارة الطبيب فورًا.

وأضاف، أن مرض الروماتويد يعتبر من أكثر الأمراض التي تتأثر بدخول فصل الشتاء وتزداد الأعراض والمشاكل في الطقس البارد، مشيرًا إلى أن هناك بعض العوامل الأخرى التي تزيد من حدة الأعراض والمشاكل مثل عدم تناول العلاج بانتظام، والتوتر الشديد فالحالة النفسية تنشط المرض بشكل كبير.

واستكمل حديثه قائلاً، إن النظام الغذائي واليومى يؤثر على الروماتويد مثل الأكل غير صحى الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون والمقليات، كما أن التدخين ينشط الروماتويد.

ونصح استشارى الروماتيزم وأمراض المفاصل، مرضى الروماتويد بضرورة الكشف الدورى والالتزام بالعلاج لأن مرض الروماتويد قد يسبب تشوهات المفاصل، مشددًا على أهمية تناول الأطعمة الصحية مثل الأسماك والخضراوات والفواكه والابتعاد عن المقليات والأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون.