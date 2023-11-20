محاكمات × 24 ساعة.. حجز خلية الشروق للحكم والمؤبد لعاطل متهم بالقتل

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها، حجز محاكمة 11 متهما بخلية الشروق للنطق بالحكم، والمؤبد لعاطل قتل سائق بتهمة السرقة.

خلية الشروق

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، حجز محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.

عصابة تقودها سيدة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما لجلسة 28 نوفمبر.

خطف

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 28 نوفمبر.

قتل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " م.ال.ب" بالسجن المؤبد ،عما أسند إليه، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في جريمة قتل، قتل سائق بالاشتراك مع أخرين لسرقة سيارة المجني عليه.