اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة: شن حملات لرفع الإشغالات والتعديات بـ"شارع العريش" والطالبية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:47 م
محافظة الجيزة: شن حملات لرفع الإشغالات والتعديات بـ"شارع العريش" والطالبية حملات على شارع العريش
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة شن حملات على شارعي العريش وخالد أمين بحي الطالبية؛ لمنع تعديات المحال ورفع فروشات واستاندات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، وذلك بتكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتسهيل حركة سير المواطنين.
 
 
وأكدت المحافظة تكثيف حملات المتابعة الميدانية بالشوارع؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.
 
 
جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كشف خلال لقاؤه الموسع الأخير مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة، عن نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 آلاف حالة إشغال يوميًا.
 
 
 
 






محافظة الجيزة

الجيزة

اشغالات

حملة اشغالات

حي الطالبية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: قريبا الانتهاء من إنشاء موقفى سرفيس بالعامل الأول والبوهى بإمبابة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:43 م

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بالأحياء ويشدد على منع التعديات على الطريق

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:04 م

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية من شارع فيصل لكوبرى الصحابة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:54 ص

نائب محافظ الجيزة يوجه برفع معدلات تنفيذ تطوير طريق 6 أكتوبر بأبو النمرس

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:36 م

محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:11 م

محافظة الجيزة: غلق جزئى بشارع السودان باتجاه كوبرى فيصل لمدة يوم

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:11 م

انطلاق مؤتمر مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 07:12 م

محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بحى العمرانية بعد إغلاقه بسور

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:22 م

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بالحوامدية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة