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إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الجيزة.. صور

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:33 م
إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الجيزة.. صور إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقه.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهود حملات الرصد والمتابعة أسفرت عن إزالة 6890م بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط على مدار يومين، حيث شملت الحملات قيام محافظة الجيزة بتنفيذ 9 قرارات إزالة مباني مخالفة وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر علي مساحة 2040م، شملت إزالة تعديات في المهد علي الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش على مساحة 1820م ، إلى جانب أنه تم فك شدة خشبيه داخل الحيز العمراني بالدور الثاني علي مساحة 100م بمناشي البلد، وشدة خشبية تعديات علي الاراضي الزراعية عبارة عن تعدي ببناء الدور الأرضي على مساحة 120م ببهرمس.
 
وشهد مركز ومدينة البدرشين إزالة جمالون على مساحة 2500م2 بناحية سقاره الي جانب إزالة هنجر تحت الانشاء بقرية ميت رهينة و مبني بالطوب البلوك الابيض والاعمده الخرسانيه ومبنى اداري على مساحه 1000م وتمت الازاله حتى سطح الارض وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 15 حالة تعدى على الأراضي الزراعيه ومتغيرات مكانيه على مساحة 1350م.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا.
 
إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة (1)
إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة

إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة (2)
إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة

إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة (3)
إزالة 26 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة

محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية (1)
محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعد علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية (2)
محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعد علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية (3)
محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعد علي الأراضي الزراعية

محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية (4)
محافظة الجيزة تزيل 26 حالة بناء وتعد علي الأراضي الزراعية

 







تعديات

إزالة التعديات على الأراضي

التعدي على الأراضي الزراعية

الجيزة

محافظ الجيزة



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