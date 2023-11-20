ماذا تفعل حال نسيان جرعات المضاد الحيوى؟.. هيئة الدواء تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه عند نسيان جرعة المضاد الحيوى ينبغى عدم الشعور بالقلق والاتجاه للحصول على الجرعة الفائتة بمجرد تذكرها، وقالت: إذا اقترب موعد الجرعة التالية لا يمكن الحصول على الجرعة الفائتة ويجب العودة للمواعيد التى حددها الطبيب أو الصيدلى عند وصف الجرعات .

وحذرت هيئة الدواء المصرية من أول جرعتين فى نفس الوقت أو جرعات إضافية .

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تظهر نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية.

وتابعت: نستطيع بالوعى التقليل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ وهو ما يتطلب عدم تناول المضادات الحيوية إلا بإشراف طبى أو الالتزام الكامل بجرعات المضاد الحيوى التى يصفها الطبيب.

وقالت إن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد.

واستكملت هيئة الدواء: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​

وتابعت هيئة الدواء: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​