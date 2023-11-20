طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية والكويت وغائم في الإمارات والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية. كما يطرأ أنخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.."

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي كما تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط كما يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس اليوم، غائما جزئيا بوجه عام، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:19 والمد الثاني عند الساعة 16:38 والجزر الأول عند الساعة 10:14والجزرالثاني عند الساعة 00:45.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:43



طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية على فترات 30 - 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 - 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

وحذرت قائلة: تتأثر البلاد بأمطار متفرقة رعدية احيانا قد تكون غزيرة على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية وارتفاع الأمواج البحرية.

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم مع فرصة لتساقط أمطار في وقت الحق قد تكون رعدية أحياناً خلال النهار .

والرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً خلال النهار .

و ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 27 م درجة الحرارة الصغرى 21 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %