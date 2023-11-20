طبيبة تغذية تقدم أكلات وفاكهة ومشروبات تهدئ الغثيان

كتبت مروة محمود الياس

الغثيان شعور ليس بجيد على الإطلاق، يتسبب فى قلة شهيتك، وخوفك من تناول الطعام رغم جوعك، وكذلك قد يسبب لك التوتر كلما شممت رائحة الطعام حتى وإن كان شهيًا، وفقًا لتقرير نشر فى موقع eatingwell فإن الغثيان له الكثير من الأسباب النفسية والجسدية، فالتوتر والعصبية، وبعض المشكلات النفسية التى تؤثر على حالة القولون العصبة، وكذا بعض الأسباب العضوية كأمراض الجهاز الهضمى الشائعة، واضطرابات المعدة وغيرها من الأسباب تكون عاملاً مهمًا لشعورك بهذه الحالة.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة داليا بهجت، أخصائى التغذية العلاجية، وأمراض السمنة جامعة عين شمس، إن الغثيان مشكلة يعانى منها الكثيرون ولابد من زيارة المختص إذا كان هذا العرض مستمرًا أو يرتبط بحالة مرضية، مثل المشكلات الهضمية أو عسر الهضم أو الإمساك أو غيرها من الأعراض الواضحة على الجهاز الهضمى، وذلك للكشف عن السبب وعلاجه، فالقيء عرض لمرض أو حالة عابرة.

ومن أبرز الأكلات والمشروبات التي يمكن تناولها أثناء حالة الغثيان، الأطعمة الخفيفة والمالحة تكون مناسبة، فالبسكويت المقرمش المملح القليل الدهون قد يكون مناسبًا في تلك الحالة، فضلاً عن الخضراوات الورقية أو الخيار الخفيف على المعدة ولا يحتاج الكثير من الجهد للهضم، إضافة إلى المشروبات خالية السكر العشبية الصحية، وعلى رأسها الينسون والزنجبيل بكميات متناسبة دون إسراف، ويفضل عدم تناول المشروب ساخنًا للغاية، بل يكون في حرارة معتدلة لا تثير المعدة، والفواكه قليلة السكر كالكمثرى وفاكهة التفاح الصحية من الخيارات الصحية والمناسبة لحالات الغثيان أيضًا.