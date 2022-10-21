هل تعاني من الغثيان والحموضة؟ طرق طبيعية هتساعدك في العلاج

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بالغثيان والحموضة؟هل تعلم أن هذا الشعور ربما يكون بسبب إصابتك بارتجاع المريء؟.. خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم العوامل التي تقلل من هذه الرغبة، وطرق التخلص منها، وفقا لموقع Healthline”.

أوضح التقرير، أن الشعور بالغثيان بشكل عام يكون بسبب ارتداد حمض المعدة إلى الحلق، وهذا يزيد من رغبتك في القيء، بالإضافة إلي أن الشعور بالغثيان يكون بشكل عام مصحوبا بالشعور بالحموضة، ولذا هناك العديد من النصائح التي تساعدك في التخلص من هذا الأمر.

وحول ذلك، قدم التقرير العديد من النصائح الطبيعية التي التى تساعد بشكل كبير في علاج الغثيان والحموضة، ومنها:

- مضغ العلكة أو اللبان، حيث تساعد علي تقليل حمض المعدة الذي يرتدد عبر المريء إلى الحلق، ولكن عليك توخي الحذر من اللبان المحلى بالسكريات، وعليك تجنبه بغير المحلى.

- تناول مشروب الزنجبيل، حيث ثبت علميا دوره في التخلص من الغثيان والحموضة، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد بشكل كبير على تهدئة المعدة، والحد من الغثيان والحموضة.

- اتباع نمط حياة صحي، يعد من أهم النصائح التي تقلل من حدة الشعور بالغثيان والحموضة، ولذا عليك التخلص من الوزن الزائد، وتناول كميات كثيرة من الماء، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن تناول الأطعمة التي تزيد من الشعور بالحموضة ككثيرة الدهون، والمسبكات.

وأضاف التقرير، أنه في الكثير من الأحيان يحتاج مريض الغثيان والحموضة، لأخذ بعض العلاجات التي تساهم في العلاج بطريقة ملحوظة، ومن أشهرها هي أدوية مضادات الحموضة التي تعمل على تحييد حمض المعدة بسرعة، مع علاجات مضادة للغثيان التي من دورها تقليل الشعور بالغثيان، وأيضا تحد من ارتجاع المريء.