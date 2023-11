صرخات الأطفال في شوارع أسبانيا.. تجربة إنسانية للتنديد باستهداف المدنيين في غزة

حرص عدد من الشباب الأسبان، على تقديم تجربة إنسانية لما يحدث في قطاع غزة من قصف غاشم واستهداف للأطفال والمدنيين من قبل الكيان الصهيوني المحتل، على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بدفن مكبر للصوت تحت أوراق الشجر في الشوارع ليخرج منه أصوات بكاء أطفال، وسرعان ما يهرول المارون لإنقاذ الطفل يجدون رسالة مؤثرة لما يحدث في قطاع غزة من معاناة وبكاء للأطفال بشكل مستمر نتيجة القصف الغاشم.

