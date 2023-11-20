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صرخات الأطفال في شوارع أسبانيا.. تجربة إنسانية للتنديد باستهداف المدنيين في غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:09 م
صرخات الأطفال في شوارع أسبانيا.. تجربة إنسانية للتنديد باستهداف المدنيين في غزة جانب من الفيديو
كتب آسر أحمد

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حرص عدد من الشباب الأسبان، على تقديم تجربة إنسانية لما يحدث في قطاع غزة من قصف غاشم واستهداف للأطفال والمدنيين من قبل الكيان الصهيوني المحتل، على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بدفن مكبر للصوت تحت أوراق الشجر في الشوارع ليخرج منه أصوات بكاء أطفال، وسرعان ما يهرول المارون لإنقاذ الطفل يجدون رسالة مؤثرة لما يحدث في قطاع غزة من معاناة وبكاء للأطفال بشكل مستمر نتيجة القصف الغاشم.

وسرعان ما انتشرت التجربة الإنسانية بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، لايصال رسالة للعالم بشكل مختلف لما يحدث في قطاع غزة من استهداف للمدنيين العزل وتدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح وترك منازلهم.

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

 

استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الاثنين، وأصيب آخرون فى قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدف مناطق فى وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالقطاع، إن طيران الاحتلال قصف منزلا بمنطقة المغراقة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.

كما استهدف طيران الاحتلال منزلا فى بلدة بنى سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطينى وإصابة آخرين. كما استشهد عدد من الأشخاص، وأصيب آخرون فى قصف استهدف شقة سكنية فى غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وفى جنين، شمال الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين.







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