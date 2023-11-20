سقوط شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق بوسط وجنوب غزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الاثنين، وأصيب آخرون فى قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدف مناطق فى وسط وجنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية بالقطاع، إن طيران الاحتلال قصف منزلا بمنطقة المغراقة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.



كما استهدف طيران الاحتلال منزلا فى بلدة بنى سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطينى وإصابة آخرين.



كما استشهد عدد من الأشخاص، وأصيب آخرون فى قصف استهدف شقة سكنية فى غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.



وفى جنين، شمال الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوعين.