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شكرى: الموقف المصرى والعربى رافض لتهجير الفلسطينيين وإسرائيل ترتكب جرائم حرب

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:36 ص
شكرى: الموقف المصرى والعربى رافض لتهجير الفلسطينيين وإسرائيل ترتكب جرائم حرب وزير الخارجية سامح شكرى
كتب ــ أحمد جمعة

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‏أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، موضحا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية الصين في بكين.
 
أعرب شكري عن أسفه للخروقات الإسرائيلية الجسيمة لجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية، مشيرا إلى أن مسئولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وهذا هو موقف الصين الذي نعرفه ونتوقعه.
 
لفت إلى أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ولكن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هى سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
 
أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا:  هناك دول كبرى للأسف تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين فى بكين.
 






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