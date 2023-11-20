اليوم السابع
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سعر جرام الذهب فى مصر الآن 2735 جنيها لعيار 21

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:30 م
سعر جرام الذهب فى مصر الآن 2735 جنيها لعيار 21 الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر 2735 جنيها للجرام بمستهل التداولات بعد توقف التداول على الذهب أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3126 جنيها.

عيار 21 يسجل 2735 جنيها.

عيار 18 يسجل 2344 جنيها.

الجنيه الذهب 21880 جنيها.

 

 

الذهب العالمي

فتح الذهب تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بطعم الاستقرار، إذ انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقريرالفني لجولد بيليون عند المستوى 1977 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من استمرار الدولار في توسيع خسائره مقابل العملات في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي تطورات سوق الذهب بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في أسبوعين عند 1993 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي الذي سجل ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 2.2%.

الذهب يحافظ حالياً على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي في ظل فشله في الاستفادة من التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى حاجة الذهب إلى مزيد من التحفيز حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول بشكل مستقر فوقه.

قد يأتي التحفيز في شكل مزيد من البيانات الضعيفة من قبل الاقتصاد الأمريكي، أو ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد بسبب توترات جيوسياسية أو مخاوف بشأن ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 







عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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