سعر جرام الذهب يسجل 2725 جنيها لعيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين مستهل التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 مستويات 2725 جنيها، حيث افتتح السوق تداولات هذا الأسبوع بعد توقف التداول نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3114 جنيها.



عيار 21 يسجل 2725 جنيها.



عيار 18 يسجل 2336 جنيها.



الجنيه الذهب 21800 جنيه.

الذهب عالمياً

انخفاض أسعار الذهب بداية الشهر ساعدت على تزايد الطلب على الذهب في الهند استعداداً للاحتفالات، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع تأثير قوي لهذا الاحتفال على الطلب على الذهب.

وتشير التوقعات أن ترتفع مبيعات الذهب في الهند خلال فترة المهرجان بنسبة 20% إلى 22%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 25% إلى 30% مقارنة مع العام الماضي.

الطلب الفعلي القوي في الهند والأسواق الناشئة الأخرى من المتوقع له أن يوفر دعمًا قويًا للذهب لتحافظ الأسعار مستويات مناسبة حتى نهاية العام. خاصة أن بعد مهرجان ديوالي يأتي موسم الزفاف في الهند والذي يشهد طلب متزايد على الذهب أيضاً.

الجدير بالذكر أنه حتى الأسبوع المنتهي فى 27 أكتوبر الماضي انخفض الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في المنطقة الأسيوية ومن ضمنها الهند بمقدار 1.6 طن.

لكن صناديق الاستثمار في الذهب في المنطقة الأوروبية أضافت 33.3 طن من الذهب لتدعم مجمل الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار العالمي، ليصلح صافي الطلب إيجابي بمقدار 28.2 طن.