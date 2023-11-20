روسيا تعلن حظر دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها

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أعلنت روسيا حظر دخول العديد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها، ردًا على الملاحقة والتضييق على وسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين أنها استدعت السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريي، وأعربت عن احتجاجها الشديد، على الملاحقة المستمرة وبدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال منع الوصول إلى مواقعها على الإنترنت.



وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ ليليان داريي" بمنع عدد من المسؤولين في جمهورية مولدوفا من الدخول إلى روسيا الاتحادية.