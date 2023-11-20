اليوم السابع
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الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تعلن حظر دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:06 م
روسيا تعلن حظر دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلنت روسيا حظر دخول العديد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها، ردًا على الملاحقة والتضييق على وسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا.


وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين أنها استدعت السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريي، وأعربت عن احتجاجها الشديد، على الملاحقة المستمرة وبدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال منع الوصول إلى مواقعها على الإنترنت.


وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ ليليان داريي" بمنع عدد من المسؤولين في جمهورية مولدوفا من الدخول إلى روسيا الاتحادية.







روسيا

سيرجي لافروف

مولدوفا

روسيا ومولدوفا

وزارة الخارجية الروسية

المعابر الحدودية لمولدوفا



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