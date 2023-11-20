رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك

كتب محمود راغب

استقبل اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتورة أمانى عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شهيرة المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بجامعة عين شمس.

حيث قدم الدكتور سلامة داوود التهنئة إلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين لثقة القيادة السياسية به وتعينه رئيساً لجامعة عين شمس العريقة.

وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين واتحاد الجامعات الأفريقية وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافى أكبر بين طلاب جميع دول شمال أفريقيا وجذب عدد اكبر من طلاب دول شمال افريقيا للدراسة فى مصر.

كما أبدى الجانبين استعدادهما للتعاون ضمن منظومة ( تحالف جامعات القاهرة الكبرى) الذى يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبرى وبعضها البعض طبقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وفى ختام اللقاء تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور سلامة داوود والوفد المرافق له، مؤكداً حرص إدارة جامعة عين شمس على تعميق التعاون المشترك فى شتى المجالات مع جامعة الأزهر العريقة.