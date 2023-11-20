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غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لحاسبات عين شمس

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:19 م
غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لحاسبات عين شمس جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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ينطلق غداً الثلاثاء الموافق  21 نوفمبر الجاري ، المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
ويشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات و الأمن السيبرانى و علوم البيانات.
 
ويتناول المؤتمر  أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة  وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة و تقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.
 
جدير بالذكر، أنه سوف يتم نشر الأبحاث  المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية  Scopus ويتم نشرها على IEEE.






جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الحاسبات

الحوسبه الذكية ونظم المعلومات



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