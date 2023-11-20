رئيس البورصة: نستهدف تنويع القطاعات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة

كتب هانى الحوتى

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ، إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة، مضيفًا أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.

وجاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الاثنين، فتنس برايم للأندية الصحية، وحضور هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "الشيخ"، أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا، مضيفًا أن شركة "فتنس برايم" نفذت عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، وأوضح أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فتنس برايم للأندية الصحية (FTNS.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66.25 مليون جنيه مقسم على 132.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وقامت الشركة بطرح 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31.8 مليون جنيه.