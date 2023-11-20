حملة مواطن بالخارج: فعاليات مكثفة بكل بلدان العالم استعدادا لانتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

قال بهجت العبيدي المتحدث الإعلامي ل حملة مواطن لدعم مصر بالخارج ، إن هناك استعدادات مكثفة من كل منسقي الحملة في كل بلدان العالم لإقامة فعاليات داعمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة التي تسبق العملية الانتخابية المقرر انعقادها أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر المقبل.

وأضاف بهجت العبيدي، أن الفعاليات المقرر انعقادها سوف تشمل عدة محاور يأتي في مقدمتها تفنيد الأباطيل التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية لتثبيط همم المصريين، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستشهد المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج بالمؤتمر الحاشد الذي أقامته الحملة يوم أمس في مدينة كلاجنفورد النمساوية، والذي شارك فيه كل من اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية.

وأشاد المتحدث الإعلامي لحملة مواطن في الخارج بالجهود التي يبذلها أعضاء الحملة في الخارج وبالتنسيق المستمر مع نصر مطر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج.