حبس سمسار 4 أيام لاتهامه بالنصب على الراغبين فى التقديم للكليات العسكرية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على الراغبين في التقديم للكليات العسكرية.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى من عدمه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

بالفحص تم تحديد المتهم وتبين أنه وسيط عقارى مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.