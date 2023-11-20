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حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بعين شمس

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 03:10 م
حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بعين شمس مشاجره، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، عن وقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .
 
بالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص ، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد (3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.
 

 







مشاجرة

اخبار الحوادث

مشاجرة فى عين شمس

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