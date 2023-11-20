اليوم السابع
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جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيف الخميس المقبل

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:21 م
جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيف الخميس المقبل محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف بمقر الجهاز، يوم الخميس المقبل ، بحضور مسئول الموارد البشرية لأحد سلاسل المطاعم.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري بالمطعم - منسق علاقات عملاء بالمطعم - عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة) - موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة) - فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتكييف) - سائقين (درجة أولى وثانية).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط أن يكون سن المتقدم بين 18 و 40 سنة، مع وجود موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية.

وأوضح الجهاز مميزات العمل على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - بدل وجبة - حوافز - بدل مواصلات في بعض الفروع).

وحدد الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في المشاركة بالملتقى، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الخميس المقبل، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرًا.







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الجيزة

فرص عمل للشباب



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