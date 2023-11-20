تقديم الخدمات الطبية لـ1174 مواطنا بقافلة طبية في قرية سيدي سالم كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية أبو العزايم بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، بـ9 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، قدمت الخدمات الطبية ل 1174 مواطنا.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تم إجراء 140 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 32 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 546 مواطن، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ73 مواطن خلال القافلة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مرضى، وتم تحويل 10 مريضًا إلى أقرب مستشفى، لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا، مقدمة الشكر لأسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، وللإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز، وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.