تعرف على أماكن المنافذ الثابتة والمتحركة لمبادرة تخفيض الأسعار فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نجحت محافظة المنيا فى توفير 94 منفذا لبيع اللحوم والسلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار على المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، تلك المنافذ موزعة على مراكز المحافظة التسعة من ديرمواس إلى العدوة.

وتشهد محافظة المنيا عددًا كبيرًا من المبادرات الرئاسية، أبرزها حياة كريمة، التى تشمل 192 قرية و757 تابعًا لها بتكلفة إجمالية حوالى 30 مليار جنيه والتى ساهمت فى تغيير حياة اهالى 5 مراكز شمالا وجنوبا من خلال توفير كافة الخدمة الاساسية داخل تلك القرى، ومن بين تلك المبادرات أيضا مبادرة تخفيض الأسعار، وينشر اليوم السابع أماكن تلك المنافذ بمراكز المحافظة المختلفة.

فى مركز ومدينة العدوة تم إفتتاح 3 منافذ بشوارع البحر بجوار الكوبرى القديم وابوحمامه طريق العدوة الجديد وابوحبشى بشارع مصطفى كامل، بينما تم إفتتاح منفذين بشارع الزهور وطه حسين بمركز مغاغة شمال المنيا، ومنفذ بقرية طمبدى، كما يجرى الإن العمل على إفتتاح عدد من المنافذ بالقرى الاخرى.

فيما تم إفتتاح 5 منافذ ثابتة بمركز بنى مزار شمال المنيا فى شوارع المحكمة وطريق مصر أسوان الزراعى وطريق البحر شارع المحطة وشارع ترعة ابوحسيبه، بالإضافة إلى 6 مراكز أخرى بقرى المركز، كما شهد مركز مطاى إفتتاح 9منافذ ثابته منها 3 منافذ بطريق مصؤ أسوان الزراعى، و4 منافذ بشارع الثورة ومنفذ بشارع الرحمة خلف مسجد صلاح الدين ومنفذ خلف مركز الشرطة، هذا إلى جانب 8منافذ بقرى المركز.

أما فى مركز سمالوط شمال المنيا، تم إفتتاح 12 منفذًا ثابتًا لبيع اللحوم والسلع المخفضة، منها المنفذ الرئيسى بمقر الإدارة الزراعية بطريق مصر اسوان الزراعى بالأضافة إلى منافذ بشوارع الصفصافية، المدارس، الريفية متفرعات من شارع الجلاء و3 منافذ بقرى شوشة والصليبة والبيهو، ومنفذ متحرك لبيع السلع واللحوم.

بينما تم افتتاح 11 منفذًا ثابتا فى مدينة المنيا، منها 5 منافذ بشوارع طه حسين وعبد المنعم رياض، وسكة تلة والتنظيم والإدارة، وبجوار مدرسة السعيدية، ومنفذ بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار و5 مراكز اخرى بقرى تابعة للمركز، أما فى مركز ابوقرقاص تم إفتتاح 9 منافذ ثابتة بشوارع الجمهورية والنقيب فوزى والاتحاد ومكة وعمرابن الخطاب و2 بشارع رمسيس الى جانب 8 منافذ بقرى تابعة للمركز.

كما تم افتتاح 4 منافذ بمركز ملوى بينهم منفذا ثابتا بشارع ابوبكر الصديق، وهذا يعد المنفذ الرئيىسى، بينما تم افتتاح 3 منافذ أخرى متحركة، فيما تم إقامة 7 منافذ بمركز ديرمواس منها منفذين رئيسيين بشارع الجيش وشارع الوحدة المحلية، و5 منافذ بقرى تابعة للمركز إلى جانب منفذين متحركين.