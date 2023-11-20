اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل القوافل المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:00 ص
تعرف على تفاصيل القوافل المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا القوافل المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل القوافل المجانية لتنظيم الأسرة أعمالها فى عدد من مراكز محافظة المنيا، وينشر "اليوم السابع"، أماكن ومواعيد تلك القوافل داخل القرى التى تم تحديدها فى 3 مراكز هى: "المنيا وملوى ومغاغة"، بإجمالى 9 قرى، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى: 
 
1- مركز ملوي فى قرى قلندول ودروة والبرشا التى بدات امس وتستمر حتى اليوم الإثنين.
2- قرى مركز مغاغة من الثلاثاء 21 نوفمبر بقرية ابا البلد والأربعاء 22 نوفمبر بقرية برطباط والخميس 23 نوفمبر بجزيرة شارونة.
3- قرى مركز المنيا من الثلاثاء 28 نوفمبر بقرية تلة والأربعاء 29 نوفمبر بقرية صفط الخمار والخميس 30 نوفمبر بقرية ريدة.
4-تقدم  قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة.
5-توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان
6-  الخدمات الطبية من كشف النسا والأطفال والأسنان
7- تقديم خدمات التثقيف الصحى .
 






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