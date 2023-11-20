تعرف على تفاصيل القوافل المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل القوافل المجانية لتنظيم الأسرة أعمالها فى عدد من مراكز محافظة المنيا، وينشر "اليوم السابع"، أماكن ومواعيد تلك القوافل داخل القرى التى تم تحديدها فى 3 مراكز هى: "المنيا وملوى ومغاغة"، بإجمالى 9 قرى، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى:

1- مركز ملوي فى قرى قلندول ودروة والبرشا التى بدات امس وتستمر حتى اليوم الإثنين.

2- قرى مركز مغاغة من الثلاثاء 21 نوفمبر بقرية ابا البلد والأربعاء 22 نوفمبر بقرية برطباط والخميس 23 نوفمبر بجزيرة شارونة.

3- قرى مركز المنيا من الثلاثاء 28 نوفمبر بقرية تلة والأربعاء 29 نوفمبر بقرية صفط الخمار والخميس 30 نوفمبر بقرية ريدة.

4-تقدم قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة.

6- الخدمات الطبية من كشف النسا والأطفال والأسنان

7- تقديم خدمات التثقيف الصحى .