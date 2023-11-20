انطلاق فعاليات منتدى شباب الدلتا بمدينة دمنهور في البحيرة 25 نوفمبر

البحيرة -ناصر جودة

تستضيف مدينة دمنهور بالبحيرة، فعاليات منتدى شباب الدلتا فى دورته الثانية يوم 25 نوفمبر الجارى، ويستهدف المنتدى الذى يستمر على مدار 4 أيام أكثر من 30 ألف شاب وفتاة من المحافظات المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر "أون لاين".

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إن منتدى شباب الدلتا يستهدف رفع مستوى وعى الشباب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك من خلال محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأشار خضر إلى أن المنتدى الذى يقام برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب يضم شباب وفتيات 12 محافظة من محافظات الوجه البحرى.