"منتدى شباب الدلتا" يحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فعاليات منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية بمركز شباب دمنهور بالبحيرة، بالتنسيق مع اتحاد مراكز شباب مصر، وشارك فى المنتدى الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة وإبراهيم صبرى مدير إدارة التدريب والمشروعات بوزارة الشباب والدكتور خالد رحومة استاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور وأحمد سعيد منسق كيان سند الشبابى، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب محافظات الدلتا.

ويستهدف المنتدى مشاركة أكثر من 30ألف شاب وفتاه من المحافظات المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر"أون لاين".

وأكد المشاركون على أهمية دور الشباب فى التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد المصرى، وكذلك أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات السياسية ومنها الإنتخابات الرئاسية التى ترسم ملامح مستقبل البلاد خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إن منتدى شباب الدلتا يستهدف رفع مستوى وعى الشباب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك من خلال محاور إقتصادية وإجتماعية وسياسية، مشيرًا إلى أن المنتدى الذى يقام برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، تبدأ فاعلياته التدريبية يوم 25 نوفمبر الحالى لمدة 4 أيام.