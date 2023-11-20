اليوم العالمى للطفل..7 أطعمة تقى طفلك من أمراض الخريف

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور أحمد شومان استشاري طب الأطفال في كلية طب قصرالعيني، أن تقلبات الطقس تعد من أسباب نقص المناعة عند الطفل ، وخاصة في حالة عدم اتباع الأم العديد من النصائح التي تعمل على تقوية مناعته، ومنها التغذية الجيدة، والتعرض لأشعة الشمس، والاهتمام بنظافته الشخصية.

وأضاف، أن أهم حيل تقوية الجهاز المناعى للطفل، هي الاهتمام بالتغذية الخاصة به، إذ يجب أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومنها:



- الزبادي: يحتوى علي البربيوتيك، وهذه المادة تحافظ علي بكتيريا الأمعاء، فتناوله يجعل الطفل أقل عرضة للإصابة والتعرض للأمراض الخاصة بفصل الخريف، كنزلات البرد والأنفلونزا.



-المكسرات: تحتوي علي الزنك، والأوميجا3، ومضادات الأكسدة، وفيتامين ب وهـ والمنجنيز، وتناولها بشكل دائم يساهم بشكل ملحوظ علي تقوية المناعة لدي الطفل، وحمايته من الأمراض.



- التوت والفراولة: يحتويان علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي، والعديد من العناصر الغذائية الأخري المهمة للجسم، وتناولهما بشكل دائم يساهمان بشكل ملحوظ في تقوية جهاز الطفل المناعي وحمايته من الأمراض.



- البيض: يحتوي على فيتامين د وهـ والزنك والكالسيوم والبروتين، وتناوله بشكل دائم يعد من الحيل الغذائية الرائعة لتقوية مناعة طفلك، وحمايته من الأمراض.



- السبانخ: تحتوي علي فيتامين سي، والحديد ومضادات الأكسدة، وإعطاء الطفل السبانخ يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية جهازه المناعي.



- البطاطا: تحتوي علي فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وتعتبر غذاء رائعا للأطفال، لتقوية جهازهم المناعي وحمايتهم من أي مضاعفات.